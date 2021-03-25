ЗИНЧЕНКО: «Если Финляндию не обыграем, то эта ничья не имеет значения»

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал полузащитник Александр Зинченко, который стал самым молодым капитаном в истории национальной команды.

«На самом деле, о капитанстве говорить не стоит. Хотя мечты нужны, чтобы они сбывались. Мечтал быть капитаном национальной команды, и благодарю за доверие. А от матча двоякое впечатление. Результат хороший против чемпионов мира, но всегда хочется лучше. Играли не по привычной схеме, но, в целом, добились того, чего хотели. План на игру удался, соперник не так много создал моментов. Мы здорово сыграли в обороне».

«Гризманн, конечно, забил фантастически, хотя и вне игры было до того. Судейство плюс-минус было на хорошем уровне, все ошибаются. Понимали, что моменты будут, пусть и мало, и мы выжали максимум из возможного. В конце немного устали, подсели и было сложно выходить из обороны».

«Что касается отбора, то если Финляндию не обыграем, то эта ничья ни будет иметь значения. Столько сил отдали. Нужно концентрироваться на следующем сопернике», - сказал Зинченко.

Матч с Финляндией состоится 28 марта.