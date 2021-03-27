​Стаховский и Молчанов уступили в парном финале турнира в Лугано

На челленджере в швейцарском Лугано украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили в парном финале.
В финале украинский дуэт уступил немецко-французскому тандему Андре Бегеманн / Андреа Вавассори, посеянному под первым номером.
Лугано. Финал
Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Андре Бегеманн / Андреа Вавассори – 6:7(11), 6:4, 8-10
Это был третий подряд выход в финал этого дуэта за три недели. К сожалению, все матчи за титул украинцы проиграли.
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Источник — Sport.ua
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