​Стаховский и Молчанов уступили в парном финале турнира в Лугано

На челленджере в швейцарском Лугано украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили в парном финале.



В финале украинский дуэт уступил немецко-французскому тандему Андре Бегеманн / Андреа Вавассори, посеянному под первым номером.



Лугано. Финал

Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Андре Бегеманн / Андреа Вавассори – 6:7(11), 6:4, 8-10



Это был третий подряд выход в финал этого дуэта за три недели. К сожалению, все матчи за титул украинцы проиграли.