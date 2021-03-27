​Стаховский и Молчанов уступили в парном финале турнира в Лугано

Украинцы снова остановились за шаг до выигрыша титула

  • 27.03.2021 17:47
  • 305 просмотров
  • 2 комментария
​Стаховский и Молчанов уступили в парном финале турнира в Лугано
© ФТУ. Денис Молчанов и Сергей Стаховский

На челленджере в швейцарском Лугано украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили в парном финале.
 
В финале украинский дуэт уступил немецко-французскому тандему Андре Бегеманн / Андреа Вавассори, посеянному под первым номером.
 
Лугано. Финал
Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Андре Бегеманн / Андреа Вавассори – 6:7(11), 6:4, 8-10
 
Это был третий подряд выход в финал этого дуэта за три недели. К сожалению, все матчи за титул украинцы проиграли.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Balta
    online
      Balta, 27.03.2021 18:34
    -3
    Трудно представить уровень этого турнира,если в финале играет такое теннисное убожество, шёл бы ты Сережа в депутаты,пора бы уже
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    shevsen
    online
      shevsen, 27.03.2021 18:16
    0
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