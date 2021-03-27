Йоэль ПОХЬЯНПАЛО: «Украина – очень талантливая и агрессивная команда»

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины:
«Украина - очень талантливая и агрессивная команда с техничными игроками. Ожидаем непростого матча. Нам нужно играть компактно и терпеливо, чтобы показать свой лучший футбол».
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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