Йоэль ПОХЬЯНПАЛО: «Украина – очень талантливая и агрессивная команда»

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины:

«Украина - очень талантливая и агрессивная команда с техничными игроками. Ожидаем непростого матча. Нам нужно играть компактно и терпеливо, чтобы показать свой лучший футбол».