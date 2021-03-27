Италия потеряла трех игроков перед матчами с Болгарией и Литвой

Сборная Италии потеряла трех игроков накануне матчей отбора на ЧМ-2022 против Болгарии и Литвы (28 и 31 марта соответственно).

Расположение команды Роберто Манчини покинули защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, а также форварды «Сассуоло» Доменико Берарди и Франческо Капуто.

Опытного Кьеллини решили поберечь из-за его частых травм в последнее время. У Берарди после матча с Северной Ирландией (победа 2:0), в котором он отметился забитым голом, нашли повреждение мышц бедра.

Капуто прибыл в сборную уже с повреждением, и его состояние так и не улучшилось. Все три игрока вернулись в расположение своих клубов.