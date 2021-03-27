Еще один игрок сборной Польши заразился коронавирусом

Польский футбольный союз сообщил о втором случае коронавируса в составе национальной сборной. Вслед за Матеушем Клихом заразился голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски.

Он пожаловался на плохое самочувствие и повышенную температуру в четверг вечером, после чего сразу стал тест на коронавирус. Он оказался положительным.

Сейчас Скорупски отправлен на самоизоляцию, а вместо него в сборную Польши вызван Кароль Немчицки из «Краковии».

Во время нынешнего окна на матчи сборных Польше еще предстоит сыграть с Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта). Ранее поляки сыграли вничью 3:3 с Венгрией в отборе на ЧМ-2022.