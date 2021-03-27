Мудрик, Брагару и Исаенко - в основе Украины U-21 на контрольный матч

Вторая игра сборной на международном турнире

  • 27.03.2021 15:22
  • 972 просмотра
  • 5 комментариев
Мудрик, Брагару и Исаенко - в основе Украины U-21 на контрольный матч
© uaf.ua

Сегодня в 16:00 сборная Украины U-21 сыграет против молодежки Узбекистана на турнире Antalya Cup. Наставник Руслан Ротань определил стартовый состав.

Украина: Чекотун, Алефиренко, Бражко, Снурницын, Драмбаев, Желизко, Притула, Очеретько, Брагару, Мудрик, Исаенко

В первом матче турнира Украина уступила Болгарии.

Трансляция матча Украина - Узбекистан.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 15:46
    +1
    Alex86 1, 27.03.2021 15:42
    Толку то? Уже пр срали ж цикл и все норм и дальше тож самое.
    Ручных тренеров пока нет, поэтому Ротаня не меняют
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.03.2021 15:42
    0
    Trasher311987, 27.03.2021 15:39
    Да простят меня все болельщики.
    Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
    Толку то? Уже пр срали ж цикл и все норм и дальше тож самое.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 15:39
    +1
    Да простят меня все болельщики.
    Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 27.03.2021 15:38
    +1
    Да хоть в составе будет играть основа сборной Франции... С этим "полутренером" ничего толкового не будет.
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 27.03.2021 15:28
    0
    Ура Мудрик в старте
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 15:46
    +1
    Alex86 1, 27.03.2021 15:42
    Толку то? Уже пр срали ж цикл и все норм и дальше тож самое.
    Ручных тренеров пока нет, поэтому Ротаня не меняют
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 15:39
    +1
    Да простят меня все болельщики.
    Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 27.03.2021 15:38
    +1
    Да хоть в составе будет играть основа сборной Франции... С этим "полутренером" ничего толкового не будет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.03.2021 15:42
    0
    Trasher311987, 27.03.2021 15:39
    Да простят меня все болельщики.
    Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
    Толку то? Уже пр срали ж цикл и все норм и дальше тож самое.
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 27.03.2021 15:28
    0
    Ура Мудрик в старте
    Ссылка
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