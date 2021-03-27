Мудрик, Брагару и Исаенко - в основе Украины U-21 на контрольный матч

Сегодня в 16:00 сборная Украины U-21 сыграет против молодежки Узбекистана на турнире Antalya Cup. Наставник Руслан Ротань определил стартовый состав.
Украина: Чекотун, Алефиренко, Бражко, Снурницын, Драмбаев, Желизко, Притула, Очеретько, Брагару, Мудрик, Исаенко
В первом матче турнира Украина уступила Болгарии.
Трансляция матча Украина - Узбекистан.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
Я буду болеть за Узбекистан, я хочу побыстрее избавиться от этого посмешища
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.