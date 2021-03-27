Владислав ВАЩУК: «Украина вправе думать о первом месте в группе отбора»

Эксперт - о старте отбора ЧМ-2022

  • 27.03.2021 14:36
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Владислав ВАЩУК: «Украина вправе думать о первом месте в группе отбора»
© uaf.ua

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук оценил старт отбора ЧМ-2022 для национальной команды.

— Владислав, насколько больше шансов у сборной Украины стало после ничьей во Франции в борьбе за первое место в группе?

— Думаю, что сборная Украины действительно вправе задумываться о том, чтобы бороться за первое место в группе. Наша команда и ранее всегда претендовала на самые высокие места, но не везло, и в итоге мы часто отправлялись в плей-офф отборов. Сейчас уже другое время, и другая сборная, которая в состоянии бороться за выход на большие турниры с первого места в группе, как было с предыдущим отбором на Евро-2020, когда главным фаворитом группы была сборная Португалии. Но первой финишировала Украина.

— Насколько сложно будет подопечным Андрея Шевченко взять максимум в двух предстоящих матчах против Финляндии и Казахстана?

— Безусловно, усталость после парижского матча накопилась. Думаю, что если ребята проникнутся идеей, общей целью и сумеют выполнить тактические задумки на два ближайших матча, то проблем с положительным результатом у нашей сборной не будет. Команда умеет играть, что она уже не раз доказала. Я надеюсь, что ребята забудут Францию и переключатся на два следующих матча, которые будут не менее важными.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 14:59
    0
    А навіщо тоді приймати участь, якщо не надіятися на перемогу?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.03.2021 14:59
    0
    А навіщо тоді приймати участь, якщо не надіятися на перемогу?
    Ссылка
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