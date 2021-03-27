Мирон МАРКЕВИЧ: «На Финляндию у Украины будет совсем другая тактика»

Известный тренер прогнозирует изменения в составе команды Андрея Шевченко

  • 27.03.2021 12:15
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  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «На Финляндию у Украины будет совсем другая тактика»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался перед матчем с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Мы играем дома. Эти команды (Финляндия и Казахстан - прим.) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.

Я думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, что в составе будут какие-то изменения. Возможно тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко плюс Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков», - сказал Маркевич.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 12:22
    0
    Понятное дело что другая ,это же не чемпионы Мира Французы ,ничья с финами это как поражение,нужна только победа
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 12:22
    0
    Понятное дело что другая ,это же не чемпионы Мира Французы ,ничья с финами это как поражение,нужна только победа
    Ссылка
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