Мирон МАРКЕВИЧ: «На Финляндию у Украины будет совсем другая тактика»

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался перед матчем с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Мы играем дома. Эти команды (Финляндия и Казахстан - прим.) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.

Я думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, что в составе будут какие-то изменения. Возможно тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко плюс Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков», - сказал Маркевич.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.