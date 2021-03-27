Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко горит желанием помочь сборной Украины»

Игрок сборной Украины Александр Караваев оценил ничью с Францией и предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

— Александр, какие у тебя были ощущения после финального свистка на Стад де Франс?

— Первая мысль была о том, что мы смогли достичь того, что было задумано тренерским штабом. Матч с Францией показал, что если правильно играть, выполнять установку наставника, можно на равных противостоять и добиваться результата с топ-сборными Европы.

— В Украине все довольные результатом, но многие специалисты говорят, что если бы еще чуть-чуть больше смелости, то можно было бы и победить. Согласен?

— Все может быть. Однако можно было так побежать вперед, что попасть в плен (улыбается). У французов быстрые и индивидуально сильные футболисты, поэтому нужно было выдерживать баланс. Мы не играли на отбой, и при счете 1:1 у нас были перспективные контратаки. Но опять же, команда сыграла более строго в обороне, чтобы обезопасить свои ворота.

— Во время нашей голевой атаки ты отдавал пас Сидорчуку зряче или инстинктивно?

— Когда я осознал, что мяч у меня под контролем, то, конечно, посмотрел в центр и в этот момент Серега начал кричать дать пас. Все получилось (улыбается).

— Сейчас, думаю, уже не секрет, рассказать о плане на игру?

— Нужно было перекрыть фланги, ведь там были Коман и Мбаппе — техничные и скоростные футболисты. И мы обязательно должны были страховать друг друга, а также стараться заполнять свободные зоны в контригре, когда их крайние защитники эти зоны открывали, подключаясь к атакам.

— Что перед матчем говорили тренеры о Мбаппе?

— Здесь не нужно было много говорить. Мы все прекрасно видим игру этого футболиста в сборной Франции и в Лиге чемпионов.

— По ходу игры ты, наверное, больше других с ним пересекался. Что было самым важным в этом противостоянии?

— Концентрация внимания. Нельзя было дать Мбаппе разбежаться, надо было постараться лишить его свободных зон, поскольку опять же, техника и скорость — это его самая сильные стороны.

— Сложно будет перестроиться на игру против финнов, в которой, наверняка, сборной Украины предстоит больше атаковать?

— Думаю, нет. Тренерский штаб расскажет нам, как нужно противодействовать этому оппоненту. Мы и сами понимаем, что без следующих побед ничья во Франции будет не так ценна.

— Сил, прежде всего, моральных, хватит?

— У нас полная обойма, поэтому наставники определят, кто лучше готов к матчу, тот и выйдет на поле. Тем более, что после положительного результата всегда легче восстанавливаться.

— Как дела у Ярмоленко?

— Андрей тренируется по полной программе и горит желанием помочь команде на поле. Это звезда украинского футбола, поэтому если со здоровьем все будет в порядке, Ярмоленко добавит мощи сборной.

— Тебе комфортно взаимодействовать с ним на фланге?

— Да. За плечами Андрея огромный опыт выступления на высоком уровне, он вовремя может подсказать, ну а его бомбардирских способностях все знают. Достаточно сказать, что Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной Украины среди действующих футболистов.