Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко горит желанием помочь сборной Украины»

Игрок рассказал о матче с Францией и поединке против Финляндии

  • 27.03.2021 12:26
  • 1032 просмотра
  • 3 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко горит желанием помочь сборной Украины»
© uaf.ua

Игрок сборной Украины Александр Караваев оценил ничью с Францией и предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

— Александр, какие у тебя были ощущения после финального свистка на Стад де Франс?

— Первая мысль была о том, что мы смогли достичь того, что было задумано тренерским штабом. Матч с Францией показал, что если правильно играть, выполнять установку наставника, можно на равных противостоять и добиваться результата с топ-сборными Европы.  

— В Украине все довольные результатом, но многие специалисты говорят, что если бы еще чуть-чуть больше смелости, то можно было бы и победить. Согласен?

— Все может быть. Однако можно было так побежать вперед, что попасть в плен (улыбается). У французов быстрые и индивидуально сильные футболисты, поэтому нужно было выдерживать баланс. Мы не играли на отбой, и при счете 1:1 у нас были перспективные контратаки. Но опять же, команда сыграла более строго в обороне, чтобы обезопасить свои ворота.

— Во время нашей голевой атаки ты отдавал пас Сидорчуку зряче или инстинктивно?

— Когда я осознал, что мяч у меня под контролем, то, конечно, посмотрел в центр и в этот момент Серега начал кричать дать пас. Все получилось (улыбается).

— Сейчас, думаю, уже не секрет, рассказать о плане на игру?

— Нужно было перекрыть фланги, ведь там были Коман и Мбаппе — техничные и скоростные футболисты. И мы обязательно должны были страховать друг друга, а также стараться заполнять свободные зоны в контригре, когда их крайние защитники эти зоны открывали, подключаясь к атакам.   

— Что перед матчем говорили тренеры о Мбаппе?

— Здесь не нужно было много говорить. Мы все прекрасно видим игру этого футболиста в сборной Франции и в Лиге чемпионов.  

— По ходу игры ты, наверное, больше других с ним пересекался. Что было самым важным в этом противостоянии?

— Концентрация внимания. Нельзя было дать Мбаппе разбежаться, надо было постараться лишить его свободных зон, поскольку опять же, техника и скорость — это его самая сильные стороны.

— Сложно будет перестроиться на игру против финнов, в которой, наверняка, сборной Украины предстоит больше атаковать?

— Думаю, нет. Тренерский штаб расскажет нам, как нужно противодействовать этому оппоненту. Мы и сами понимаем, что без следующих побед ничья во Франции будет не так ценна.

— Сил, прежде всего, моральных, хватит?

 

— У нас полная обойма, поэтому наставники определят, кто лучше готов к матчу, тот и выйдет на поле. Тем более, что после положительного результата всегда легче восстанавливаться.

— Как дела у Ярмоленко?

— Андрей тренируется по полной программе и горит желанием помочь команде на поле. Это звезда украинского футбола, поэтому если со здоровьем все будет в порядке, Ярмоленко добавит мощи сборной.

— Тебе комфортно взаимодействовать с ним на фланге?

— Да. За плечами Андрея огромный опыт выступления на высоком уровне, он вовремя может подсказать, ну а его бомбардирских способностях все знают. Достаточно сказать, что Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной Украины среди действующих футболистов.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 27.03.2021 13:14
    -2
    застарий він вже для інтенсивной гри збірной ,ломається ,як дуже хрусткий ,та і не боєць він на полі скорішє завжди своі ноги ховає від кожного стика і боротьби і так було завжді .Тому і грала наша збірна завжди беззубо і безвольно в часи ЯрмолиКоноплі
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 27.03.2021 12:56
    +1
    Богдан Саженко, 27.03.2021 12:36
    балерина хєрустка -цей ярмола.Нехай вестхему допомогає обрізами .повільністю
    Склеротики быстро забывают не так давно с играный матч с Испанией 1-0. И начинают гадить во все стороны.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 27.03.2021 12:36
    -6
    балерина хєрустка -цей ярмола.Нехай вестхему допомогає обрізами .повільністю
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.03.2021 12:56
    +1
    Богдан Саженко, 27.03.2021 12:36
    балерина хєрустка -цей ярмола.Нехай вестхему допомогає обрізами .повільністю
    Склеротики быстро забывают не так давно с играный матч с Испанией 1-0. И начинают гадить во все стороны.
    Ссылка
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