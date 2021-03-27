Александр КАРАВАЕВ: «Ярмоленко горит желанием помочь сборной Украины»

Игрок сборной Украины Александр Караваев оценил ничью с Францией и предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.
— Александр, какие у тебя были ощущения после финального свистка на Стад де Франс?
— Первая мысль была о том, что мы смогли достичь того, что было задумано тренерским штабом. Матч с Францией показал, что если правильно играть, выполнять установку наставника, можно на равных противостоять и добиваться результата с топ-сборными Европы.
— В Украине все довольные результатом, но многие специалисты говорят, что если бы еще чуть-чуть больше смелости, то можно было бы и победить. Согласен?
— Все может быть. Однако можно было так побежать вперед, что попасть в плен (улыбается). У французов быстрые и индивидуально сильные футболисты, поэтому нужно было выдерживать баланс. Мы не играли на отбой, и при счете 1:1 у нас были перспективные контратаки. Но опять же, команда сыграла более строго в обороне, чтобы обезопасить свои ворота.
— Во время нашей голевой атаки ты отдавал пас Сидорчуку зряче или инстинктивно?
— Когда я осознал, что мяч у меня под контролем, то, конечно, посмотрел в центр и в этот момент Серега начал кричать дать пас. Все получилось (улыбается).
— Сейчас, думаю, уже не секрет, рассказать о плане на игру?
— Нужно было перекрыть фланги, ведь там были Коман и Мбаппе — техничные и скоростные футболисты. И мы обязательно должны были страховать друг друга, а также стараться заполнять свободные зоны в контригре, когда их крайние защитники эти зоны открывали, подключаясь к атакам.
— Что перед матчем говорили тренеры о Мбаппе?
— Здесь не нужно было много говорить. Мы все прекрасно видим игру этого футболиста в сборной Франции и в Лиге чемпионов.
— По ходу игры ты, наверное, больше других с ним пересекался. Что было самым важным в этом противостоянии?
— Концентрация внимания. Нельзя было дать Мбаппе разбежаться, надо было постараться лишить его свободных зон, поскольку опять же, техника и скорость — это его самая сильные стороны.
— Сложно будет перестроиться на игру против финнов, в которой, наверняка, сборной Украины предстоит больше атаковать?
— Думаю, нет. Тренерский штаб расскажет нам, как нужно противодействовать этому оппоненту. Мы и сами понимаем, что без следующих побед ничья во Франции будет не так ценна.
— Сил, прежде всего, моральных, хватит?
— У нас полная обойма, поэтому наставники определят, кто лучше готов к матчу, тот и выйдет на поле. Тем более, что после положительного результата всегда легче восстанавливаться.
— Как дела у Ярмоленко?
— Андрей тренируется по полной программе и горит желанием помочь команде на поле. Это звезда украинского футбола, поэтому если со здоровьем все будет в порядке, Ярмоленко добавит мощи сборной.
— Тебе комфортно взаимодействовать с ним на фланге?
— Да. За плечами Андрея огромный опыт выступления на высоком уровне, он вовремя может подсказать, ну а его бомбардирских способностях все знают. Достаточно сказать, что Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной Украины среди действующих футболистов.
Источник — zbirna.com
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