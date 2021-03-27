Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборная Финляндии – достаточно крепкая команда»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался накануне матча с командой Финляндии, который пройдет в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«У нас было достаточно времени на восстановление к игре с финнами. Разобрали игру со сборной Франции и готовимся к игре с командой Финляндии.

Сборная Финляндии - достаточно крепкая команда. Скажу, что они отличаются коллективом. У них хороший нападающий, который забивает очень много мячей. Я говорю именно про Теэми Пукки.

Я думаю, что нас ждет интересная игра, потому что встретятся две команды, которые берут больше коллективом, нежели индивидуальным мастерством», - сказал Зинченко.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.