Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.



В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против Екатерины Александровой из России (№34 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча Конюх – Свёнтек. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Путь на турнире