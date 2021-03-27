Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против Екатерины Александровой из России (№34 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча Конюх – Свёнтек. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
|Стадия
|Свитолина
|Александрова
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Подороска (6-0 6-4) №48 WTA
Ранее девушки играли два раза, украинка выиграла оба очные матчи.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Петры Квитовой (№10 WTA) или Йоханны Конты (№18 WTA).
Источник — Sport.ua
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