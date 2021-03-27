Нива Тернополь – Волынь – 0:2. Видео голов и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Нива» Тернополь – «Волынь» Луцк – 0:2.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Рябов (Волынь).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Цюпа (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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