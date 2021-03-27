Норвегия – Турция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Норвегия – Турция.

«В декабре 2020 года после успешной и длительной работе в «Копенгагене» сборную Норвегии возглавил Столе Сольбаккен. Это вполне нормально! Сольбаккен очень амбициозен и хочет все выигрывать. Особенно, имея в распоряжении такого топ-форварда как представителя «Боруссии» Эрлинг Холанд можно добиваться успешных результатов. Но у Норвегии еще есть хороший форвард Александер Серлот из «Лейпцига». И не будем забывать и о Джошуа Кинге из «Эвертона». У норвежцев очень сильна атака! Это сборная неплохого атакующего плана.

Но Норвегия попала в непростую группу, где играют Нидерланды, Турция и Черногория, а также Латвия.

Сборная Турции – хорошая команда. Опытный 68-летний Шенол Гюнеш делает ставку на опытных проверенных бойцов. Вот смотрите! Высокорослый 35-летний форвард «Лилля» Бурак Йылмаз забил три мяча Нидерландам. Есть у турков и 27-летний лидер «Милана» Хакан Чалханоглу. Там три игрока из «Лилля» и других хороших европейских клубов. Также сборная Турции состоит из сильных футболистов, выступающих в местной Суперлиге.

Сначала я хотел отдать предпочтение норвежцам, но, внимательно проанализировав сборную Турции, могу сказать, что турки не проиграют. Опыт тренерский и игроцкий против молодости и задора футболистов Норвегии завершится ничьей. Турция не проиграет. А голы в этом матче будут, так как очень сильные нападающие есть в обеих командах. Тут может быть результативная ничья», – сказал Грозный.

Матч Норвегия – Турция состоится 27 марта. Начало встречи – в 19:00.