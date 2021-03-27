Прикарпатье – Верес – 0:1. Видео супергола Сергийчука и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео гола и обзор матча «Прикарпатье» – «Верес» – 0:1 (Сергийчук, 55).
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
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Источник — Sport.ua
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