Кремень – Горняк-Спорт – 1:1. Видео голов и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Кремень» – «Горняк-Спорт» – 1:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Горняк-Спорт).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Демченко (Кремень).
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Источник — Sport.ua
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