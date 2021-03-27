Грузия – Испания. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Грузия – Испания.

«Тренируя тбилисское «Динамо», я имел возможность видеть игру талантливых грузинских футболистов. Грузия – очень футбольная, открытая, гостеприимная и хлебосольная страна. Там живут творческие люди с большим чувством юмора, собственного достоинства и высокого уровня культуры. Мне в Грузии было очень комфортно. Уверен, что все, кто посетил Грузию, могут то же самое сказать.

В матче со шведами (1:0) ничья была бы более справедливым результатом. Грузины не заслуживали на поражение. Трое ребят, с которыми я работал, были вызваны в сборную Грузии. Кто-то и играл в составе, как, например, Саба Лобжанидзе. Отар Китеишвили вышел на замену. Джаба Джигаури остался на замене. А вот Георгия Чакветадзе, наверное, не вызвали в связи с травмой. Грузинских ребят я знаю не понаслышке, всех грузинских футболистов знаю. Хвичу Кварацхелию и всех остальных. У грузинов очень хорошая молодежь.

У грузинской сборной произошла смена главного тренера. Вместо словацкого специалиста Владимира Вайсса наставником команды стал француз Вилли Саньоль. На мой взгляд, Вайсс очень хорошо работал со сборной Грузии. Я с ним хорошо знаком, у нас хорошие дружеские отношения. Я с ним общался, когда тренировал «Динамо» Тбилиси. С ним сборная хорошо играла.

Нужно понимать такую вещь. Как все творческие люди, грузинские футболисты очень техничные. И Вайсс это понимал. Грузины тонко понимают футбол и относятся к нему творчески, всегда играя для зрителей, иногда в ущерб результату. Они получают удовольствие от футбола!

Грузия была в шаге от попадания на Евро, но в связи с травмами и нереализацией моментов они уступили Северной Македонии. Хотя грузины должны были играть на Евро. Сборная Грузии – это творческая команда. Они воспринимают футбол как истинное творчество и вдохновение, а не как тяжелую монотонную работу. При Вайссе грузины играли в очень хороший футбол. А Саньолю будет непросто, так как у него нет опыта работы тренером на таком уровне. Хотя он хорошего уровня футболист был, но каким он будет тренером сборной – сложно сказать. Но у грузинов непростая группа, где есть испанцы, греки и шведы.

Грузинам предстоит сыграть с шикарнейшей командой – сборной Испании. Луис Энрике потерял незапланированные очки в матче с греками (1:1). Пенальти в ворота испанцев не было. А вот был бы VAR, все было по-другому. Но мы и говорили о том, что романтическая сборная Испании столкнется на поле с организованной сборной Греции. Собственно, это и произошло. Я и не исключал ничьи, которая и была зафиксирована на табло.

С грузинами Энрике очень агрессивно начнет игру. Думаю, слева выйдет Альба, который будет разгонять атаки. Испанцы будут тотально контролировать мяч и постоянно создавать моменты. В основе игры будет философия «Барселоны». Слабость испанцев заключается в том, что при потере мяча они не успевают вернуться к своим воротам, потому что крайние защитники действуют как крайние нападающие. Поэтому испанцы и пропускают контратаки.

Грузины очень техничные. Но замечу важный момент! Это импонирует руководителям топовых испанских клубов. Испанцам нравятся техничные футболисты. В этом матче грузины могут прыгнуть выше головы, удивив испанцев. А Хвича Кварацхелия, владея фантастическим дриблингом, может оказаться на карандаше у топ-клубов калибра «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Он может без проблем двоих-троих обвести. Могу предсказать, что в матче с Испанией Кварацхелия забьет, а может и пенальти заработает. На нем могут и сфолить так, что судья удалит футболиста. Он индивидуально очень сильный игрок. Я ему предрекаю очень хорошее будущее!

То, что сборная Грузии забьет, я уверен. Будет много пространства, которое грузины смогут с удовольствием использовать. И отмечу высокий уровень индивидуального технико-тактического мастерства.

Конечно, мои симпатии на стороне Грузии. Во-первых, я там работал. Во-вторых, у меня много приятелей и друзей из Грузии. Я со всеми общаюсь и буду общаться. Я искренне желаю грузинам хорошей и качественной игры! Также желаю Грузии позитивного результата в матче с Испанией! Не в обиду испанцам, я буду в этом матче поддерживать грузинов. Я верю в сборную Грузии. Я их знаю достаточно хорошо, они очень позитивные и хорошие люди», – сказал Грозный.

Матч Грузия – Испания состоится 28 марта. Начало встречи – в 19:00.