Николаев – Альянс – 2:0. Видео голов и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Николаев» – «Альянс» – 2:0.
Пресс-конференция тренеров
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Николаев).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Николаев).
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Источник — Sport.ua
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