Румыния – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Румыния – Германия.

«Сборная Румынии в первом туре сумела обыграть крепкого соперника – национальную команду Северной Македонии (3:2). Теперь румынов ждет настоящее испытание в поединке с сильной командой Германии.

Немцы также удачно стартовали в отборочном цикле, уверенно победив дома Исландию (3:0). Я думаю, что в игре с румынами они также продолжат победное шествие в квалификации ЧМ-2022 и уверенно возьмут три очка в выездной встрече.

Думаю, у румынов мало шансов в противостоянии с Бундестим, которая уверенно сыграет и победит», - считает Бартулович.

Матч Румыния – Германия состоится 28 марта. Начало встречи – в 21:45.