Румыния – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 27.03.2021 01:42
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Румыния – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Румыния – Германия.

«Сборная Румынии в первом туре сумела обыграть крепкого соперника – национальную команду Северной Македонии (3:2). Теперь румынов ждет настоящее испытание в поединке с сильной командой Германии.

Немцы также удачно стартовали в отборочном цикле, уверенно победив дома Исландию (3:0). Я думаю, что в игре с румынами они также продолжат победное шествие в квалификации ЧМ-2022 и уверенно возьмут три очка в выездной встрече.

Думаю, у румынов мало шансов в противостоянии с Бундестим, которая уверенно сыграет и победит», - считает Бартулович. 

Матч Румыния – Германия состоится 28 марта. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности