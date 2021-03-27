Надежда Киченок в паре с Олару проиграла на старте турнира WTA в Майами

Украинская теннисистка Надежда Киченок выбыла из парного разряда на старте турнира WTA 1000 в Майами.



Киченок и румынка Ралука Олару в первом круге проиграли в двух сетах американкам Кори Гауфф и Кэти Макнелли. Матч длился лишь 55 минут.

WTA. Майами (США)

Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Кори Гауфф / Кэти Макнелли (обе – США) – 3:6, 1:6

Ранее Людмила Киченок, сестра Надежды, выиграла первый матч в Майами в дуэте с Аленой Остапенко.