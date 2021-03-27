Надежда Киченок в паре с Олару проиграла на старте турнира WTA в Майами

Украинка и румынка в 1-м круге уступили Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США

  • 27.03.2021 00:23
  • 60 просмотров
  • 1 комментарий
Надежда Киченок в паре с Олару проиграла на старте турнира WTA в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Надежда Киченок выбыла из парного разряда на старте турнира WTA 1000 в Майами.
 
Киченок и румынка Ралука Олару в первом круге проиграли в двух сетах американкам Кори Гауфф и Кэти Макнелли. Матч длился лишь 55 минут.

WTA. Майами (США)

Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Кори Гауфф / Кэти Макнелли (обе – США) – 3:6, 1:6

Ранее Людмила Киченок, сестра Надежды, выиграла первый матч в Майами в дуэте с Аленой Остапенко.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.03.2021 00:57
    0
    Надя к свадьбе готовится - какой там теннис
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 27.03.2021 00:57
    0
    Надя к свадьбе готовится - какой там теннис
    Ссылка
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