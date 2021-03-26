Людмила Киченок выиграла первый матч в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.
Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в первом круге обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и Коко Вандевей из США.
Майами. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кирстен Флипкенс / Коко Вандевей – 3:6, 6:2, 10-6
В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Мертенс / Соболенко – Халеп / Кербер.
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Источник — Sport.ua
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