Людмила Киченок выиграла первый матч в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.



Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в первом круге обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и Коко Вандевей из США.



Майами. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кирстен Флипкенс / Коко Вандевей – 3:6, 6:2, 10-6



В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Мертенс / Соболенко – Халеп / Кербер.