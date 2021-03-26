Россия – Словения. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Россия – Словения.
«Россия в первом туре переиграла Мальту на выезде со счетом 3:1. Словенцы также одержали победу в балканском дерби с хорватами.Словения после хорошей игры с Хорватией, в которой она победила (1:0) подходит в отличном и позитивном настроении к поединку с Россией. Я поставлю на то, что словенцы не проиграют в России.
Да, россияне играют дома и надеются победить, но, я думаю, Словении по силам увезти очки из Москвы», - сказал Бартулович.
Матч Россия – Словения состоится 27-го марта. Начало встречи в 16:00.
Источник — Sport.ua
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