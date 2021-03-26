Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финляндия будет играть иначе. Нужно подготовиться»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 против Франции и предстоящий поединок с Финляндией.

«Как я и говорил накануне игры, важно хорошо начать этот отборочный цикл. Самое главное, что мы завоевали одно очко в выездном матче, также у нас еще будет домашний поединок с французами. У нас были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот».

«Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Мы должны подготовиться и правильно сыграть», - сказал Малиновский.