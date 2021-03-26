Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финляндия будет играть иначе. Нужно подготовиться»

Сборная Украины готовится к матчу отбора ЧМ-2022

  • 26.03.2021 22:27
  • 1320 просмотров
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Финляндия будет играть иначе. Нужно подготовиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 против Франции и предстоящий поединок с Финляндией.

«Как я и говорил накануне игры, важно хорошо начать этот отборочный цикл. Самое главное, что мы завоевали одно очко в выездном матче, также у нас еще будет домашний поединок с французами. У нас были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот».

«Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Мы должны подготовиться и правильно сыграть», - сказал Малиновский.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:52
    0
    Ёкарный Бабай, 26.03.2021 22:48
    Малиновский в Италии серьезно поднаторел. В матче с французами выиграл в команде больше всех дуэлей 17 из 35. Зинченко нет даже в топ-четверке игроков.
    ага, волчара )
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 22:48
    +1
    Малиновский в Италии серьезно поднаторел. В матче с французами выиграл в команде больше всех дуэлей 17 из 35. Зинченко нет даже в топ-четверке игроков.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 22:48
    +1
    Малиновский в Италии серьезно поднаторел. В матче с французами выиграл в команде больше всех дуэлей 17 из 35. Зинченко нет даже в топ-четверке игроков.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:52
    0
    Ёкарный Бабай, 26.03.2021 22:48
    Малиновский в Италии серьезно поднаторел. В матче с французами выиграл в команде больше всех дуэлей 17 из 35. Зинченко нет даже в топ-четверке игроков.
    ага, волчара )
    Ссылка
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