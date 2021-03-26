ФОТО. Все здоровы. Сборная Украины готовится к матчу против Финляндии

В 5-й день тренировочного сбора национальная команда Украины сконцентрировалась на подготовке ко второму матчу отбора ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится 28 марта.

Но сперва тренерский штаб Андрея Шевченко разобрал матч против Франции.

Отмечается, что все 29 игроков здоровы и будут бороться за попадание в окончательную заявку на матч.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»).