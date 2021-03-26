ФОТО. Все здоровы. Сборная Украины готовится к матчу против Финляндии

Сборная работает в Киеве перед вторым матчем отбора ЧМ-2022

  • 26.03.2021 21:11
  • 2868 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Все здоровы. Сборная Украины готовится к матчу против Финляндии
© uaf.ua

В 5-й день тренировочного сбора национальная команда Украины сконцентрировалась на подготовке ко второму матчу отбора ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится 28 марта.

Но сперва тренерский штаб Андрея Шевченко разобрал матч против Франции.

Отмечается, что все 29 игроков здоровы и будут бороться за попадание в окончательную заявку на матч.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.03.2021 22:10
    +1
    Не нужно этих экспериментов --Ризнык,Довбик и т.п.Нужно делать гарантированные победы и с хорошей разницей
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 22:03
    0
    Александр Маслов, 26.03.2021 21:58
    Ярмолай уже играет???
    Если его Шева и выпустит то только в конце второго тайма и то при положительном результате, на всю игру его не хватит
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 22:00
    +1
    Хотелось бы увидить на воротах Ризныка , можно даже попробовать поставить Лунина Бущану дать отдохнуть, ну это то вряд-ли Ещё хочется увидеть новичка Довбика ;) думаю что мотивации у него больше, чем у остальных
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:59
    0
    Сергей Шец, 26.03.2021 21:32
    не знаю чем тебе фины так в душу насрали и почему они псы?обычная сборная,которая ни с кем не конфликтует!
    а по теме,рад,что все в обойме!только победа!!!
    Хорошая она сборная или плохая пофиг,ну надо их рвать и уверено перед казахами ,а потом казахов на классе уже ,,,,швейцарцы тоже хорошенькая сборная была не с кем не конфликтовала пошли они все на х кантоны ..главное две победы брать Верим в Шеву и в команду
    Ссылка
    Александр Маслов
    online
      Александр Маслов, 26.03.2021 21:58
    0
    Ярмолай уже играет???
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 26.03.2021 21:45
    +3
    Суперник добротний. Але й ми тепер не подарунок. Удачі нашим.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2021 21:34
    +3
    Суомі потрібно перемагати!
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 26.03.2021 21:32
    +9
    не знаю чем тебе фины так в душу насрали и почему они псы?обычная сборная,которая ни с кем не конфликтует!
    а по теме,рад,что все в обойме!только победа!!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 21:30
    -2
    Трубин,Миколенко,Матвиенко,Забарный,Кара
    ваев,
    Зубков,Шапаренко,Макаренко,Малиновский,З
    инченко,Яремчук
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:15
    -11
    это отлично драть финских псов
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 26.03.2021 21:32
    +9
    не знаю чем тебе фины так в душу насрали и почему они псы?обычная сборная,которая ни с кем не конфликтует!
    а по теме,рад,что все в обойме!только победа!!!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 26.03.2021 21:45
    +3
    Суперник добротний. Але й ми тепер не подарунок. Удачі нашим.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2021 21:34
    +3
    Суомі потрібно перемагати!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.03.2021 22:10
    +1
    Не нужно этих экспериментов --Ризнык,Довбик и т.п.Нужно делать гарантированные победы и с хорошей разницей
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 22:00
    +1
    Хотелось бы увидить на воротах Ризныка , можно даже попробовать поставить Лунина Бущану дать отдохнуть, ну это то вряд-ли Ещё хочется увидеть новичка Довбика ;) думаю что мотивации у него больше, чем у остальных
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 22:03
    0
    Александр Маслов, 26.03.2021 21:58
    Ярмолай уже играет???
    Если его Шева и выпустит то только в конце второго тайма и то при положительном результате, на всю игру его не хватит
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:59
    0
    Сергей Шец, 26.03.2021 21:32
    не знаю чем тебе фины так в душу насрали и почему они псы?обычная сборная,которая ни с кем не конфликтует!
    а по теме,рад,что все в обойме!только победа!!!
    Хорошая она сборная или плохая пофиг,ну надо их рвать и уверено перед казахами ,а потом казахов на классе уже ,,,,швейцарцы тоже хорошенькая сборная была не с кем не конфликтовала пошли они все на х кантоны ..главное две победы брать Верим в Шеву и в команду
    Ссылка
    Александр Маслов
    online
      Александр Маслов, 26.03.2021 21:58
    0
    Ярмолай уже играет???
    Ссылка
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