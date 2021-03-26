10 новеньких. Стало известно, какие клубы хотят попасть во Вторую лигу

Стало известно, какие клубы хотят попасть во Вторую лигу Украины.
10 клубов из чемпионата Украины среди аматоров намерены подать заявку на включение в ПФЛ.
Потенциальные новички Второй лиги 2021/22
- МФА (Мукачево, Закарпатская область)
- Карпаты (Львов)
- Нива (Теребовля, Тернопольская область)
- Атлет (Киев)
- АФСК (Киев)
- Виктория (Николаевка, Сумская область)
- Любомир (Ставище, Киевская область)
- СК Полтава
- ФК Сумы
- Тростянец (Сумская область)
РЕФОРМА. В Первой лиге будет 2 группы по 10 команд, чемпионат U-21 отменен
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Источник — Sportarena
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