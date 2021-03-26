Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уверен, что наша сборная способна на многое»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал игру сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2022 с Францией (1:1).

«Мне игра сборной Украины с Францией очень понравилась, сыграли здорово, тактически выполнили полностью тренерскую установку на игру. Я уверен, что такая тактика на сборе наигрывалась, тренерский штаб готовился к этой игре задолго, поэтому видно было на поле, что каждый знал, как действовать, как закрывать свою позицию, как подстраховывать, как правильно располагаться в обороне и как атаковать.

Я уверен, что наша сборная способна на многое, и прошлый отборочный цикл это показал, и в Лиге наций показали. Если будет такая же самоотдача, доверию друг другу, такой коллектив и немного удачи, то все возможно и мы выйдет на чемпионат мира в Катаре. Без самоотдачи и дисциплины, которые были во время всего матча, невозможно играть по-другому с такой командой, как Франция, с такими футболистами», - сказал Степаненко.