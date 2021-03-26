Василий КОБИН: «Руководству Миная не понравился мой план выхода из кризиса»

Экс-наставник «Миная» собирается посвятить время семье

  • 26.03.2021 18:08
  • 1016 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «Руководству Миная не понравился мой план выхода из кризиса»
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал свою отставку. Новым наставником стал его помощник Николай Цымбал.

«Не знаю, как правильно - я ушел или меня отправили в отставку. Это достаточно серьезная тема для меня, я хотел, чтобы мои слова прозвучали в прямом эфире. Хочу сказать огромное благодарность «Минаю», который поверил в меня как тренер и дал мне площадку для развития, чем я воспользовался сполна. Мы вместе бежали в развитии. Сейчас настал такой период, когда команда остановилась в развитии. На это есть причины и перечислять их будет долго. 

Скандала не было, перед игрой с «Мариуполем» кто-то пустил информацию, что отставка может быть. Я раньше уже подавал в отставку, руководство ее не приняло. Это было еще несколько туров назад, после игры с Александрией. Тогда я чувствовал, что наверное команде нужна свежая тренерская идея. Президент в категорической форме мне отказал. После игры с «Мариуполем» у команды были выходные, ведь впереди серьезная борьба за выживание, где каждый будет вырывать все, что только можно. 

Руководство решило собрать команду в срочном порядке. Я постарался это сделать несмотря на карантинные меры. Мы сели и пообщались, разговор был на два часа. Мне был задан вопрос, как я вижу выход из ситуации. Я об этом рассказал, как из нее выйти и чтоб был результат. Он не понравился руководству, а их выход из ситуации не подошел мне. Я не хочу выносить тот разговор, говорю только факты. Или мы не сошлись во мнениях, или не услышали друг друга. 

Обвинять кого-то я не хочу, я искренне люблю этот клуб. Если я буду ему нужен, руководство знает мой телефон, я никуда не уезжаю. Просто по горячим следам мы и клуб приняли такое решение. Теперь я обычный болельщик, который переживает за «Минай». Думаю, руководство наберется ума и найдет тренера, который сможет помочь команде. У меня теперь есть немного времени для семьи, для того, чтобы подумать о каких-то ошибках с моей стороны, перезагрузиться», - сказал Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 26.03.2021 18:37
    0
    Ніби і не сказав що вина клубу,а не тренера, але фраза "коли керівництво набереться розуму" перекреслює все вищесказане.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.03.2021 18:30
    0
    Вася! Це тобі обратка за твою гниложопість!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2021 18:30
    -1
    Выход из кризица только один и проверенный на многих командах - резкое увеличение зарплаты и премиальных руководству команды и игрокам, и приличные деньги на арбитров. Только совокупность этих двух факторов может, в итоге, поспособствовать набору так необходимых очков, в борьбе за место в элите нашего футбола
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 26.03.2021 18:23
    -1
    Вчись Василю в Свшка Сєвідова... Копійка буде і на команду блазнів вистачить грошенят!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.03.2021 18:22
    0
    Василю,слава богу скажи і перехрестись!
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 26.03.2021 18:37
    0
    Ніби і не сказав що вина клубу,а не тренера, але фраза "коли керівництво набереться розуму" перекреслює все вищесказане.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.03.2021 18:30
    0
    Вася! Це тобі обратка за твою гниложопість!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.03.2021 18:22
    0
    Василю,слава богу скажи і перехрестись!
    Ссылка
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