Василий КОБИН: «Руководству Миная не понравился мой план выхода из кризиса»

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал свою отставку. Новым наставником стал его помощник Николай Цымбал.

«Не знаю, как правильно - я ушел или меня отправили в отставку. Это достаточно серьезная тема для меня, я хотел, чтобы мои слова прозвучали в прямом эфире. Хочу сказать огромное благодарность «Минаю», который поверил в меня как тренер и дал мне площадку для развития, чем я воспользовался сполна. Мы вместе бежали в развитии. Сейчас настал такой период, когда команда остановилась в развитии. На это есть причины и перечислять их будет долго.

Скандала не было, перед игрой с «Мариуполем» кто-то пустил информацию, что отставка может быть. Я раньше уже подавал в отставку, руководство ее не приняло. Это было еще несколько туров назад, после игры с Александрией. Тогда я чувствовал, что наверное команде нужна свежая тренерская идея. Президент в категорической форме мне отказал. После игры с «Мариуполем» у команды были выходные, ведь впереди серьезная борьба за выживание, где каждый будет вырывать все, что только можно.

Руководство решило собрать команду в срочном порядке. Я постарался это сделать несмотря на карантинные меры. Мы сели и пообщались, разговор был на два часа. Мне был задан вопрос, как я вижу выход из ситуации. Я об этом рассказал, как из нее выйти и чтоб был результат. Он не понравился руководству, а их выход из ситуации не подошел мне. Я не хочу выносить тот разговор, говорю только факты. Или мы не сошлись во мнениях, или не услышали друг друга.

Обвинять кого-то я не хочу, я искренне люблю этот клуб. Если я буду ему нужен, руководство знает мой телефон, я никуда не уезжаю. Просто по горячим следам мы и клуб приняли такое решение. Теперь я обычный болельщик, который переживает за «Минай». Думаю, руководство наберется ума и найдет тренера, который сможет помочь команде. У меня теперь есть немного времени для семьи, для того, чтобы подумать о каких-то ошибках с моей стороны, перезагрузиться», - сказал Кобин.