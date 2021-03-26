Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не дали Франции создать много моментов»

Хавбек сборной Украины – о ничьей с чемпионами мира

  • 26.03.2021 17:46
  • 786 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не дали Франции создать много моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с национальной командой Франции (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Тяжелая была игра, но все ребята отработали, сыграли компактно и дисциплинировано. Никто не выпадал в оборонительных действиях. Я считаю, что это должна быть база для следующих матчей. Мы не дали Франции создать много моментов. Линия обороны сыграла очень здорово», - сказал Малиновский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности