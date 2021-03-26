Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы не дали Франции создать много моментов»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с национальной командой Франции (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Тяжелая была игра, но все ребята отработали, сыграли компактно и дисциплинировано. Никто не выпадал в оборонительных действиях. Я считаю, что это должна быть база для следующих матчей. Мы не дали Франции создать много моментов. Линия обороны сыграла очень здорово», - сказал Малиновский.
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Источник — Футбол 1/2/3
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