Сергей КРИВЦОВ: «Наша тактика стала сюрпризом для французов»

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов проанализировал матч отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1):

— Сергей, матч с Францией был самым тяжелым для вас во второй части сезона?

— Пожалуй, да. С точки зрения напряжения и физической нагрузки поединок в Париже оказался сейчас самым тяжелым.

— Франция, после товарищеского матча с Украиной, в этот раз оказалась слабее?

— Класс игроков у сборной Франции был высоким как тогда, так и сейчас. Нам тяжело было сдерживать такого сильного соперника. Но все ребята молодцы, выстояли и добились результата. Мы ехали в Париж с целью взять там очки. Считаю, что у нас в целом это получилось и ничьей тоже можно быть довольными.

— После победы 7:1 у французов была недооценка сборной Украины?

— Я думаю, расслабленности у них точно не было. Мы же хотели показать, что 1:7 в том товарищеском матче было случайностью.

— Что в этот раз изменилось в игре сборной Украины?

— Мы изменили тактику. Наверное, это стало своеобразным сюрпризом для французов.

— Давно вам приходилось в последний раз играть по такой схеме?

— Мы как-то играли так со Словакией, но я играл в другой позиции. В этот раз мы толком не успевали наиграть эту схему. Но была предигровая тренировка, тренеры популярно объясняли, ходили по полю, показывали, как и что делать. Была и теория. В первом тайме минут 20 была нервозность, но потом нам удалось выполнить план на игру.

— Что помогло нашей команде во втором тайме сыграть лучше?

— Наверное, мы уже больше времени контролировали мяч. Поняли, что можем получить шанс у ворот французов. Перспективные контратаки у нас были в и в первом тайме, но не хватало концовки. Во втором тайме действовали увереннее и добились своего.