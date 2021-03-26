Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шевченко выразил мне огромную поддержку»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию со своей травмой. Хавбек «горняков» восстанавливается после травмы колена.

«При травме колена может быть два варианта: либо хороший, либо плохой. Хороший вариант – я выхожу в общую группу и тренируюсь, участвую в играх и все нормально, и борюсь за место в сборной, чтобы поехать на Евро, а плохой вариант – я выхожу, тренируюсь, но не могу играть и продолжаю лечиться.

На данный момент я себя чувствую нормально, эту неделю тренировался в двухразовом режиме, все упражнения я выполнял без проблем. С понедельника планирую выйти в общую группу команды.

Это хроническая травма, есть футболисты, которые играют с таким диагнозом, здесь вопрос только в том, будет ли меня беспокоить травма или нет.

У меня был разговор с Андреем Шевченко, он выразил мне огромную поддержку и мы договорились о том, что я восстанавливаюсь и, дай бог, всё будет нормально – я приеду в сборную. Буду готовиться, а потом уже будет решение», - сказал Степаненко.