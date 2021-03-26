Боруссии не будет? Хаби Алонсо продлил контракт с Реал Сосьедадом

Хаби Алонсо продлил контракт с «Реал Сосьедадом» и продолжит тренировать резервную команду басков. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что со следующего сезона Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» Менхенгладбах.

Сейчас «Реал Сосьедад Б» под руководством Алонсо лидирует в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.