Большой вызов. Хаби Алонсо со следующего сезона возглавит Боруссию М

Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию»

  • 22.03.2021 13:10
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Большой вызов. Хаби Алонсо со следующего сезона возглавит Боруссию М
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо со следующего сезона станет новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».
 
На данный момент 39-летний специалист тренирует вторую команду «Реала Сосьедад», которая играет в третьем дивизионе Испании. После 19 туров его команда  является лидером лиги.
 
Нынешний главный тренер «Гладбаха» Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию» по завершении текущего сезона.
 
Отметим, что Алонсо выступал в «Баварии» с 2014 по 2017 годы и за это время выучил немецкий язык, что и стало определяющим в выборе кандидатуры. 

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Источник — Sport Bild

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