Большой вызов. Хаби Алонсо со следующего сезона возглавит Боруссию М

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо со следующего сезона станет новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».
На данный момент 39-летний специалист тренирует вторую команду «Реала Сосьедад», которая играет в третьем дивизионе Испании. После 19 туров его команда является лидером лиги.
Нынешний главный тренер «Гладбаха» Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию» по завершении текущего сезона.
Отметим, что Алонсо выступал в «Баварии» с 2014 по 2017 годы и за это время выучил немецкий язык, что и стало определяющим в выборе кандидатуры.
Источник — Sport Bild
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