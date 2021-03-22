Большой вызов. Хаби Алонсо со следующего сезона возглавит Боруссию М

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо со следующего сезона станет новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».



На данный момент 39-летний специалист тренирует вторую команду «Реала Сосьедад», которая играет в третьем дивизионе Испании. После 19 туров его команда является лидером лиги.



Нынешний главный тренер «Гладбаха» Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию» по завершении текущего сезона.



Отметим, что Алонсо выступал в «Баварии» с 2014 по 2017 годы и за это время выучил немецкий язык, что и стало определяющим в выборе кандидатуры.