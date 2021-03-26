Роман ЯРЕМЧУК: «Счастлив, что команда взяла очки с Францией»

Форвард сборной Украины – о ничьей с чемпионами мира

  • 26.03.2021 15:59
  • 919 просмотров
  • 5 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Счастлив, что команда взяла очки с Францией»
© УАФ. Андрей Шевченко и Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью с национальной командой Франции (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается добиваться неплохих результатов. Нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться. Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше», - сказал Яремчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    serhiy
    online
      serhiy, 26.03.2021 16:31
    0
    Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.03.2021 16:21
    -1
    то наші ще й примудрились в когось з гравців Франції окуляри нажити? Ну молодчики, нічого не скажеш
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    nordi
    online
      nordi, 26.03.2021 16:17
    -1
    навіть, щоб злямзити новину з інших сайтів і то мізки потрібні, бо будуть суцільні "окуляри"
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    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 26.03.2021 16:11
    0
    "команда взяла окуляри з Францією"...
    Гугл-переводчик, твоя моя не панимать))
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 16:03
    0
    Я щасливий, що команда взяла окуляри з Францією, тепер ми рухаємося далі», - сказав Яремчук.
    Акуеть: окуляри??????
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    serhiy
    online
      serhiy, 26.03.2021 16:31
    0
    Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 26.03.2021 16:11
    0
    "команда взяла окуляри з Францією"...
    Гугл-переводчик, твоя моя не панимать))
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 16:03
    0
    Я щасливий, що команда взяла окуляри з Францією, тепер ми рухаємося далі», - сказав Яремчук.
    Акуеть: окуляри??????
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