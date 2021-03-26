Роман ЯРЕМЧУК: «Счастлив, что команда взяла очки с Францией»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью с национальной командой Франции (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается добиваться неплохих результатов. Нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться. Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше», - сказал Яремчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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Гугл-переводчик, твоя моя не панимать))
Акуеть: окуляри??????
Гугл-переводчик, твоя моя не панимать))
Акуеть: окуляри??????
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