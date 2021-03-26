Источник: Шахтер готовит новый контракт для Каштру

Контракт главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру с клубом истекает в конце нынешнего сезона. В последнее время в СМИ регулярно появлялась информация о том, что португалец покинет клуб, а руководство уже ищет ему замену.
Однако теперь Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» сообщил о том, что «Шахтер» готовит новый двухлетний контракт для Каштру. По информации источника, продление контракта с Каштру – личная инициатива президента «Шахтера» Рината Ахметова, которому нравится работа португальца с воспитанниками клубной академии.
Каштру возглавляет «Шахтер» с лета 2019 года. Сейчас команда идет второй в чемпионате Украины, отставая на 7 очков от «Динамо», и уж вылетела из Лиги Европы в 1/8 финала от «Ромы».
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может возглавить наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
Источник — Telegram
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