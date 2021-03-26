Источник: Шахтер готовит новый контракт для Каштру

Португальский специалист может продолжить работу в клубе

  • 26.03.2021 15:43
  • 1021 просмотр
  • 7 комментариев
Источник: Шахтер готовит новый контракт для Каштру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Контракт главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру с клубом истекает в конце нынешнего сезона. В последнее время в СМИ регулярно появлялась информация о том, что португалец покинет клуб, а руководство уже ищет ему замену.

Однако теперь Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» сообщил о том, что «Шахтер» готовит новый двухлетний контракт для Каштру. По информации источника, продление контракта с Каштру – личная инициатива президента «Шахтера» Рината Ахметова, которому нравится работа португальца с воспитанниками клубной академии.

Каштру возглавляет «Шахтер» с лета 2019 года. Сейчас команда идет второй в чемпионате Украины, отставая на 7 очков от «Динамо», и уж вылетела из Лиги Европы в 1/8 финала от «Ромы».

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может возглавить наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 26.03.2021 16:00
    0
    Правильно это же самый сильный тренер планеты
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 15:54
    0
    Nesenyk1, 26.03.2021 15:47
    МуSSора инсайд,это те ещё балоболы,они пишут только то что им приказывает грыня жмуркис.А по поводу Каштру,так это серёжка палкин хочет продлить с ним контракт,а ахметка ещё никакого решения не принял.
    Если "ахметка" примет решение уволить Каштру, что будет с "сережкой палкиным", останется разваливать клуб и в дальнейшем?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 15:49
    +1
    Ура,позоримся дальше, про итальянцев тренеров денег не хватит Коваленко то 0,7 ляма продали
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 26.03.2021 15:47
    -3
    МуSSора инсайд,это те ещё балоболы,они пишут только то что им приказывает грыня жмуркис.А по поводу Каштру,так это серёжка палкин хочет продлить с ним контракт,а ахметка ещё никакого решения не принял.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.03.2021 15:47
    0
    Ни разу от этого источника не было правдивой информации ни о Динамо ни о Шахтере ни о ком.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 15:45
    +1
    Для Динамо хорошая новость.Для клубного рейтинга Украины не очень
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 15:43
    +1
    Якщо треба рекомендації, то звертайтеся.
    😂😂😂
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 15:49
    +1
    Ура,позоримся дальше, про итальянцев тренеров денег не хватит Коваленко то 0,7 ляма продали
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 15:45
    +1
    Для Динамо хорошая новость.Для клубного рейтинга Украины не очень
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 15:43
    +1
    Якщо треба рекомендації, то звертайтеся.
    😂😂😂
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 26.03.2021 16:00
    0
    Правильно это же самый сильный тренер планеты
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 15:54
    0
    Nesenyk1, 26.03.2021 15:47
    МуSSора инсайд,это те ещё балоболы,они пишут только то что им приказывает грыня жмуркис.А по поводу Каштру,так это серёжка палкин хочет продлить с ним контракт,а ахметка ещё никакого решения не принял.
    Если "ахметка" примет решение уволить Каштру, что будет с "сережкой палкиным", останется разваливать клуб и в дальнейшем?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 26.03.2021 15:47
    0
    Ни разу от этого источника не было правдивой информации ни о Динамо ни о Шахтере ни о ком.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности