Франческо БАРАНКА: «Гельзину не место в футболе»

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УАФ по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка на нем требовал пожизненно отстранить Гельзина от футбола:

«Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав».

Напомним, решение по Гельзину сегодня не было принято из-за того, что президент «Олимпика» заразился коронавирусом.