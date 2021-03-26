Франческо БАРАНКА: «Гельзину не место в футболе»

Глава комитета УАФ – о президенте «Олимпика»

  • 26.03.2021 15:26
  • 1160 просмотров
  • 9 комментариев
Франческо БАРАНКА: «Гельзину не место в футболе»
© УАФ. Франческо Баранка

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УАФ по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка на нем требовал пожизненно отстранить Гельзина от футбола:

«Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав».

Напомним, решение по Гельзину сегодня не было принято из-за того, что президент «Олимпика» заразился коронавирусом.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Max123
    online
      Max123, 26.03.2021 15:59
    0
    Он про себя?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.03.2021 15:59
    +1
    Франческо БАРАНКА: «Гельзіну не місце у футболі»
    =============================
    А це ще що за є**ище.., ой, РИЛО??? Пика явно нагадує одного з депутатів-невдах.
    І хто цю італо-зграю притяг до корита Нашого Футболу???
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 26.03.2021 15:54
    +4
    Кровососы корытные! Человек свои бабки в футбол вкладывает, а эти суки присосались на халяву и поессуют неугодных. И сколько у нас таких дармоедов во всех структурах и поэтому живем в дерьме...
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 26.03.2021 15:54
    +4
    Гельзін: «БАРАНці не місце у футболі»
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 26.03.2021 15:49
    +6
    баранка би краще мовчала...
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    Юрий Логвинский
    online
      Юрий Логвинский, 26.03.2021 15:43
    +6
    Гельзин вкладывает деньги на содержание команды, да и таких как ты (и никак не вы), а ЗАРОБІТЧАНЕ Баранка, Лучи, Павелко и вАШИ судьи умудряются при подачи УГЛОВОГО фиксировать ВНЕ ИГРЫ. Баранка! Чья бы корова мычала, твоя бы молчала.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 15:42
    +5
    Гнати в три шиї цих корупційних макаронників з Украіни, а краще би посадити.
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 26.03.2021 15:36
    +11
    Это тебе гнида не место в футболе!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.03.2021 15:36
    +12
    Может и так. Но Баранке однозначно - место в тюрьме!!;;;
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.03.2021 15:36
    +12
    Может и так. Но Баранке однозначно - место в тюрьме!!;;;
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 26.03.2021 15:36
    +11
    Это тебе гнида не место в футболе!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 26.03.2021 15:49
    +6
    баранка би краще мовчала...
    Ссылка
    Юрий Логвинский
    online
      Юрий Логвинский, 26.03.2021 15:43
    +6
    Гельзин вкладывает деньги на содержание команды, да и таких как ты (и никак не вы), а ЗАРОБІТЧАНЕ Баранка, Лучи, Павелко и вАШИ судьи умудряются при подачи УГЛОВОГО фиксировать ВНЕ ИГРЫ. Баранка! Чья бы корова мычала, твоя бы молчала.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 15:42
    +5
    Гнати в три шиї цих корупційних макаронників з Украіни, а краще би посадити.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 26.03.2021 15:54
    +4
    Кровососы корытные! Человек свои бабки в футбол вкладывает, а эти суки присосались на халяву и поессуют неугодных. И сколько у нас таких дармоедов во всех структурах и поэтому живем в дерьме...
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 26.03.2021 15:54
    +4
    Гельзін: «БАРАНці не місце у футболі»
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.03.2021 15:59
    +1
    Франческо БАРАНКА: «Гельзіну не місце у футболі»
    =============================
    А це ще що за є**ище.., ой, РИЛО??? Пика явно нагадує одного з депутатів-невдах.
    І хто цю італо-зграю притяг до корита Нашого Футболу???
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 26.03.2021 15:59
    0
    Он про себя?
    Ссылка
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