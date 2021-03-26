Франческо БАРАНКА: «Гельзину не место в футболе»

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УАФ по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка на нем требовал пожизненно отстранить Гельзина от футбола:
«Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.
В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав».
Напомним, решение по Гельзину сегодня не было принято из-за того, что президент «Олимпика» заразился коронавирусом.
Источник — ПроФутбол
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А це ще що за є**ище.., ой, РИЛО??? Пика явно нагадує одного з депутатів-невдах.
І хто цю італо-зграю притяг до корита Нашого Футболу???
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А це ще що за є**ище.., ой, РИЛО??? Пика явно нагадує одного з депутатів-невдах.
І хто цю італо-зграю притяг до корита Нашого Футболу???
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