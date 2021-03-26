Что случилось? Решения КДК по Гельзину в пятницу не будет

Скорее всего, президенту «Олимпика» присудят большой денежный штраф и условное наказание

  • 26.03.2021 12:53
  • 1638 просмотров
  • 5 комментариев
Что случилось? Решения КДК по Гельзину в пятницу не будет
© YouTube. Владислав Гельзин

Заседание КДК УАФ, на котором сегодня должны были рассматривать поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после скандального матча против «Шахтера», не состоится. Президент «Олимпика» предоставил документы, которые подтверждают заражение коронавирусом.
 
Отметим, что Гельзину грозило пожизненное отстранение от футбола. Но по информации источника, УАФ не будет применять самые суровые санкции к президенту «Олимпика». Скорее всего, Гельзину присудят большой денежный штраф и условное наказание.

Напомним, что президент «Олимпика» после матча с «Шахтером» (0:1) в прямом эфире обматерил арбитров и главу судейского корпуса Украины Лучано Лучи.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 26.03.2021 13:54
    -4
    axylinam, 26.03.2021 13:38
    Зозуля прибежал с трибун и пинал судью ногами и фактически не получил никакого наказания,а Гельзин обматнрил уголовника,подумаешь,штраф в пару тысяч гривен и то много
    Зюзя - педриот, ему индульгенция пинать ногами, у него визитка Яроша есть...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2021 13:38
    +1
    Зозуля прибежал с трибун и пинал судью ногами и фактически не получил никакого наказания,а Гельзин обматнрил уголовника,подумаешь,штраф в пару тысяч гривен и то много
    Ссылка
    APL
      APL, 26.03.2021 13:00
    +5
    Футбол в квадрате, 26.03.2021 12:57
    Кароч решили замять по тихому... А хотелось бы разбирательств, по поводу высказываний Луччи!
    По тихому не вийде, бо крім Олімпіка заяви написали ще ряд клубів і один арбітр
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.03.2021 12:57
    +3
    Кароч решили замять по тихому... А хотелось бы разбирательств, по поводу высказываний Луччи!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.03.2021 12:57
    +5
    Ну по Гельзину всё прозрачно и понятно. Тут на поверхности и с фактами, собрать комиссию много ума не надо. А что по второй стороне ? Разбирательства уже замяли ?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.03.2021 13:00
    +5
    Футбол в квадрате, 26.03.2021 12:57
    Кароч решили замять по тихому... А хотелось бы разбирательств, по поводу высказываний Луччи!
    По тихому не вийде, бо крім Олімпіка заяви написали ще ряд клубів і один арбітр
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.03.2021 12:57
    +5
    Ну по Гельзину всё прозрачно и понятно. Тут на поверхности и с фактами, собрать комиссию много ума не надо. А что по второй стороне ? Разбирательства уже замяли ?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.03.2021 12:57
    +3
    Кароч решили замять по тихому... А хотелось бы разбирательств, по поводу высказываний Луччи!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2021 13:38
    +1
    Зозуля прибежал с трибун и пинал судью ногами и фактически не получил никакого наказания,а Гельзин обматнрил уголовника,подумаешь,штраф в пару тысяч гривен и то много
    Ссылка
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