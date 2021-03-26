Что случилось? Решения КДК по Гельзину в пятницу не будет

Заседание КДК УАФ, на котором сегодня должны были рассматривать поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после скандального матча против «Шахтера», не состоится. Президент «Олимпика» предоставил документы, которые подтверждают заражение коронавирусом.



Отметим, что Гельзину грозило пожизненное отстранение от футбола. Но по информации источника, УАФ не будет применять самые суровые санкции к президенту «Олимпика». Скорее всего, Гельзину присудят большой денежный штраф и условное наказание.

Напомним, что президент «Олимпика» после матча с «Шахтером» (0:1) в прямом эфире обматерил арбитров и главу судейского корпуса Украины Лучано Лучи.