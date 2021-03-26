5 известных футболистов, которые вызывались в свои сборные из низших лиг

Когда клубный дивизион – это вовсе не приговор для международной карьеры

  • 26.03.2021 14:27
  • 1803 просмотра
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5 известных футболистов, которые вызывались в свои сборные из низших лиг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты, которые выступают за пределами элитарных лиг национальных чемпионатов, как правило, не получают вызовы в сборные своих стран, если вести речь о более менее пристойных и сильных командах, а не тех, для кого «важнее не победа, а участие». Впрочем, иногда случаются ситуации, при которых даже из низшей лиги на игрока приходит факс о вызове в национальную сборную. Сегодня мы поговорим о пятерке именно таких футболистов…

Джанлуиджи БУФФОН

Наверняка наиболее преданные поклонники итальянского футбола не забыли 2006 год, когда в Серии А вспыхнул громкий коррупционный скандал, получивший в прессе название Кальчополи. Тогда вершиной разбирательств стало громкое наказание Ювентуса. Помимо лишения ряда чемпионских титулов, туринский клуб был понижен в классе, и сезон-2006/07 начинал в Серии Б. Естественно, многие футболисты «Старой синьоры» не стали мириться с такой участью, и покинули клуб, но нашлись и те, кто остался. Одним из них оказался неподражаемый голкипер Джанлуиджи Буффон, имевший на тот момент статус суперзвезды европейского футбола, и находившийся в самом расцвете сил.

Буффон остался в Ювентусе, чтобы помочь команде максимально быстро выкарабкаться из ямы, и вернуться в Серию А, а параллельно продолжал регулярно получать вызовы в национальную сборную Италии, где был безоговорочным номером один. К слову, в стане «Скуадры адзурры» летом 2006 года Буффон стал чемпионом мира на турнире в Германии, проведя семь матчей, в том числе и финальный против Франции, в котором итальянцы выиграли в серии пенальти.

Всего на счету Буффона значится 176 матчей за сборную Италии, выступать за которую маститый кипер прекратил в 2018 году. Впрочем, на клубном уровне Джанлуиджи в свои 43 года продолжает оставаться игроком Ювентуса и поныне, хотя на поле появляется уже не так часто…

Тим КЭХИЛЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из наиболее ярких футболистов в истории сборной Австралии Тим Кэхилл свой дебютный матч за «Соккеруз» провел в 2004 году, после чего регулярно вызывался в команду, несмотря на клубную прописку и лигу, в которой выступал. В частности, на излете своей карьеры Кэхилл перебрался в английский Миллуолл, где провел 10 матчей в Чемпионшипе, но это ни капли не повлияло на его международную карьеру. Тима продолжали вызывать в сборную Австралии, в том числе ветеран поехал с командой и на финальную часть чемпионата мира-2018.

После чемпионата мира Кэхилл принял решение завершить карьеру в сборной, а вскоре перебрался из Миллуолла в индийский клуб Джамшедпур, где отыграл чуть менее года, а затем в возрасте 39 лет принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Впрочем, уходить из футбола Тим не пожелал, и вскоре принял предложение о работе в академии Эвертона, где в свое время и сделал себе имя в европейском футболе. В настоящий момент Кэхилл уже является ассистентом главного тренера первой команды «ирисок» Карло Анчелотти, получив эту должность буквально в начале нынешнего года.

Всего за сборную Австралии Тим Кэхилл провел 108 матчей. Одной игры ему не хватило, чтобы повторить рекордное достижение экс-вратаря «Соккеруз» Марка Шварцера, однако Кэхилл, в свою очередь, является автором другого рекорда в истории сборной Австралии – на его счету 50 забитых мячей за национальную команду, что является безоговорочно лучшим показателем для всех игроков, когда-либо защищавших цвета «Соккеруз».

Джонатан МЕНСА

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот рослый центральный защитник из Ганы известен в Европе по выступлениям за испанскую Гранаду, французский Эвиан и российский Анжи. Никаких громких достижений Менса в перечисленных клубах не добился, практически везде являясь исключительно игроком ближайшей ротации. Впрочем, на родине его ценили, и в стане «Черных звезд» (одно из прозвищ национальной сборной Ганы) Менса дебютировал еще в 2009 году – до момента отъезда из Африки в Европу.

В 2010 году Джонатан Менса выступал за Гранаду на правах аренды из Удинезе. Тогда испанская команда играла в Сегунде, но это не помешало центрбеку получить вызов в сборную Ганы для участия в финальной части чемпионата мира-2010. На турнире, который состоялся в Южно-Африканской Республике, Менса провел три поединка ганской сборной, которая неожиданно для многих сумела выйти в плей-офф из группы с Германией, Австралией и Сербией. Вперед африканцы пропустили только немцев, а австралийцев при равенстве очков (по 4) обошли за счет лучших дополнительных показателей. В 1/8 финала Гана с Менса в составе прошла в экстратаймах еще и сборную США, а вот в четвертьфинале сенсационных африканцев остановил Уругвай, причем лишь в серии пенальти. К слову, против южноамериканцев Джонатан Менса сыграть не сумел из-за перебора желтых карточек…

Всего за сборную Ганы Менса провел 63 матча. Ныне центрбеку 30 лет, и он выступает за океаном в МЛС за американский клуб Коламбус Крю, являясь капитаном команды. В конце минувшего года Джонатан подписал новый контракт с Коламбусом, после чего в общении с прессой заявил, что не исключает и возможного возвращения в европейский футбол, приведя примеры Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича, которым удавалось после МЛС вернуться в Европу, и поиграть там на пристойном уровне.

Александар МИТРОВИЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский форвард Александар Митрович ныне является одним из ключевых футболистов своей национальной команды. На клубном уровне Митрович с января 2018 года выступает за Фулхэм. Именно тогда «дачники» арендовали Александара у Ньюкасла, где бомбардир не имел регулярной игровой практики. Фулхэм сезон-2017/18 проводил в Чемпионшипе, и Митрович 12 голами в 20 матчах помог лондонской команде оформить возвращение в Премьер-лигу.

Впрочем, на чемпионат мира-2018, куда Митрович отправился со сборной Сербии, форвард ехал формально еще из Фулхэма, как команды Чемпионшипа, так как новый клубный сезон к тому моменту еще не был начат. В трех матчах, проведенных на Мундиале, Митрович отличился одним забитым мячом, но это не помогло Сербии выйти из группы. Балканцы финишировали лишь третьими в своем квартете, вслед за Бразилией и Швейцарией, и опередив лишь Коста-Рику. Митрович забивал швейцарцам, но тот гол не помог Сербии набрать очки в матче – поражение 1:2.

В настоящий момент 26-летний Митрович, имеющий в своем активе 38 голов в 62 матчах за сборную Сербии, продолжает выступать за Фулхэм. Впрочем, результативность форварда в Премьер-лиге разительно отличается от его же бомбардирских достижений в Чемпионшипе. В частности, в нынешнем сезоне Александар отличился лишь 2 забитыми мячами в 23 поединках против 26 голов в 41 матче Чемпионшипа-2019/20. Неудивительно, что и сам Фулхэм находится в незавидном положении, пребывая ныне в зоне вылета в АПЛ.

Сальва БАЛЬЕСТА

Getty Images/Global Images Ukraine

По-настоящему заявить о себе испанскому форварду Сальве Бальесте удалось в сезоне-1999/2000, когда он наколотил 27 мячей в 36 матчах Ла Лиги за Расинг. Клубу из Сантандера не удалось удержать бомбардира в своих рядах, и тот летом за 1,5 миллиона евро перебрался в Атлетико. На тот момент «матрасники» играли в Сегунде, где Сальве также удавалось блистать результативностью – 21 мяч в 25 поединках.

Такая игра не могла оставаться незамеченной для тренеров сборной Испании. В те годы «Красную Фурию» возглавлял Хосе Антонио Камачо, который впервые вызвал Бальесту в национальную команду на товарищеские матчи перед Евро-2000, но на финальный турнир форварда тогда еще Расинга не взял. Впрочем, когда Сальва колотил голы пачками за Атлетико в Сегунде, Камачо не забыл о бомбардире, и также несколько раз приглашал того в расположение «Красной Фурии».

Всего за сборную Испании Сальва Бальеста отыграл 4 матча, но отличиться голами не сумел. Тогда у грозного бомбардира, который летом 2001 года ушел из Атлетико в Валенсию за весьма пристойные по тем временам 10,5 миллионов евро, были топовые конкуренты в «Красной Фурии». Чего стоит только легендарный дуэт мадридского Реала в лице Рауля Гонсалеса и Фернандо Морьентеса…

Отметим, что после завершения карьеры футболиста в 2010 году, Сальва Бальеста работает на тренерском поприще. Что правда, пока в малоизвестных за пределами Испании командах. В частности, ныне Сальва является главным тренером «Альхесираса» из Сегунды Б.

Текст: meta.ua/sport

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Юрий Штемберг, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ythart Fung
    online
      Ythart Fung, 26.03.2021 15:38
    0
    Ээээ....а Воронин??? Бундеслига 2....
    Или он не известный😒
    Ссылка
    Ythart Fung
    online
      Ythart Fung, 26.03.2021 15:38
    0
    Ээээ....а Воронин??? Бундеслига 2....
    Или он не известный😒
    Ссылка
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