Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Украина идеально подобрала тактику на матч с Францией»

Специалист поделился мнением о ничьей «сине-желтых» с французской командой (1:1)

  • 26.03.2021 13:50
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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Украина идеально подобрала тактику на матч с Францией»
© dynamo.kiev.ua. Олег Венглинский

Бывший футболист сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о тактике украинской национальной команды в поединке отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Удивила ли тактическая расстановка сборной Украины на «Стад де Франс»? В какой-то степени, да. План на игру знает только главный тренер. Мы, как болельщики, прикидывали, анализировали, заглядывали в будущее, отталкиваясь от того, кто есть в наличии у Андрея Шевченко. Поэтому, да, расстановка футболистов сборной Украины была неожиданной. Однако по прошествии времени я увидел, что тактика подобрана идеально, она работала без сбоев, за исключением одного момента — удара от Гризманна. Этот футболист с дальней дистанции попадет пауку в лоб, настолько хороша у него левая нога. Но при этом нужно отметить, что гол забивался из офсайда. Тем не менее, после этого пропущенного мяча наша команда не расклеилась, все и дальше работало как слаженный механизм. Меня приятно удивило взаимодействие футболистов сборной Украины на подсознательном уровне, а ведь команда не собиралась четыре месяца. Это в очередной раз подтверждает, что в коллективе отличный микроклимат», — отметил Венглинский.

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Источник — zbirna.com

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