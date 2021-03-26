Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Украина идеально подобрала тактику на матч с Францией»

Бывший футболист сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о тактике украинской национальной команды в поединке отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Удивила ли тактическая расстановка сборной Украины на «Стад де Франс»? В какой-то степени, да. План на игру знает только главный тренер. Мы, как болельщики, прикидывали, анализировали, заглядывали в будущее, отталкиваясь от того, кто есть в наличии у Андрея Шевченко. Поэтому, да, расстановка футболистов сборной Украины была неожиданной. Однако по прошествии времени я увидел, что тактика подобрана идеально, она работала без сбоев, за исключением одного момента — удара от Гризманна. Этот футболист с дальней дистанции попадет пауку в лоб, настолько хороша у него левая нога. Но при этом нужно отметить, что гол забивался из офсайда. Тем не менее, после этого пропущенного мяча наша команда не расклеилась, все и дальше работало как слаженный механизм. Меня приятно удивило взаимодействие футболистов сборной Украины на подсознательном уровне, а ведь команда не собиралась четыре месяца. Это в очередной раз подтверждает, что в коллективе отличный микроклимат», — отметил Венглинский.