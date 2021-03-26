Свитолина рассказала о травме запястья

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) рассказала о травме запястья, которая беспокоила ее по ходу матча с американкой Шелби Роджерс (№52 WTA) во втором круге соревнований в Майами.



«Начала игру я достаточно хорошо, но, к сожалению, не смогла удержать геймы на своей подаче, это было немного обидно. Потом я начала отвлекаться из-за того, что у меня болело запястье. После того, как наложили тейп, мне стало легче. Но дальше нужно смотреть. Хорошо, что в пятницу я не играю – будет дополнительный день для восстановления.



В четверг выступление не было идеальным. Но я боролась, старалась отбросить все, что могло меня отвлечь. К тому же было ветрено. Я рада, что со всем справилась и одержала победу», – сказала украинка.



В третьем раунде Свитолина сыграет против Екатерины Александровой из России (№34 WTA).