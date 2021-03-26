Свитолина рассказала о травме запястья

Повреждение беспокоило украинку в матче с Шелби Роджерс

  • 26.03.2021 13:58
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина рассказала о травме запястья
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) рассказала о травме запястья, которая беспокоила ее по ходу матча с американкой Шелби Роджерс (№52 WTA) во втором круге соревнований в Майами.
 
«Начала игру я достаточно хорошо, но, к сожалению, не смогла удержать геймы на своей подаче, это было немного обидно. Потом я начала отвлекаться из-за того, что у меня болело запястье. После того, как наложили тейп, мне стало легче. Но дальше нужно смотреть. Хорошо, что в пятницу я не играю – будет дополнительный день для восстановления.
 
В четверг выступление не было идеальным. Но я боролась, старалась отбросить все, что могло меня отвлечь. К тому же было ветрено. Я рада, что со всем справилась и одержала победу», – сказала украинка.
 
В третьем раунде Свитолина сыграет против Екатерины Александровой из России (№34 WTA).

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    aleks8-48
      aleks8-48, 26.03.2021 14:06
    0
    Всё,что делается,делается к лучшему. После того,как Элине наложили тейп,у неё пошла первая подача.
    Может пока и не снимать его?
    Ссылка
    aleks8-48
      aleks8-48, 26.03.2021 14:06
    0
    Всё,что делается,делается к лучшему. После того,как Элине наложили тейп,у неё пошла первая подача.
    Может пока и не снимать его?
    Ссылка
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