Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина ни в чем не уступала Франции»

Ничья в поединке отбора на ЧМ-2022 закономерна, уверен футболист

  • 26.03.2021 12:49
  • 991 просмотр
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина ни в чем не уступала Франции»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о ничьей «сине-желтых» с Францией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

– Тарас, твои эмоции от поединка Франция – Украина?
– Мне очень понравился матч. Мы здорово смотрелись на фоне сборной Франции, как по мне, вообще ни в чем ей не уступали. Притом что играли в явно оборонительной схеме, с тремя центральными защитниками, контролировали мяч, хорошо выбегали в контратаки, не боялись. Считаю, результат закономерен. Если бы был VAR, отменили бы гол Гризманна, потому что перед этим у правого защитника был офсайд. Ребята – молодцы! Поздравляю их практически с победой – с ничьей.

– За счет чего после 1:7 от Франции удалось психологически переломить себя и добиться положительного результата?
– Тренерский штаб делает работу над ошибками. Всегда, когда терпишь поражение, ты не должен ходить расстроенным, а должен искать ответы на вопросы, которые возникают. Тренерский штаб это сделал, полностью пересмотрел игру. В том матче участвовали более молодые ребята, а в последнем поединке – те, кто практически всегда выступает за национальную сборную. Работа над ошибками была проведена, и команда смотрелась очень здорово.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    ANDREY DRON
      ANDREY DRON, 26.03.2021 14:28
    0
    Удивительное везение в абсолютно проигранной игре!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 26.03.2021 13:51
    +1
    І тут (Остапа) Тараса понесло...
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 26.03.2021 12:57
    +2
    Похоже кто-то теряет связь с реальностью. Обычно это добром не заканчивается
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 26.03.2021 12:57
    +2
    Похоже кто-то теряет связь с реальностью. Обычно это добром не заканчивается
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 26.03.2021 13:51
    +1
    І тут (Остапа) Тараса понесло...
    Ссылка
    ANDREY DRON
      ANDREY DRON, 26.03.2021 14:28
    0
    Удивительное везение в абсолютно проигранной игре!
    Ссылка
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