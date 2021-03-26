Стало известно, какой канал покажет матч Динамо Киев — Динамо Бухарест

В субботу, 27 марта, состоится товарищеский поединок между киевским «Динамо» и «Динамо» из Бухареста.
Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Из-за карантинных ограничений игра пройдет без присутствия зрителей.
В прямом эфире поединок «Динамо» Киев — «Динамо» Бухарест покажет телеканал «2+2». Также матч будет транслировать официальный YouTube-канал киевского «Динамо» с задержкой в четыре минуты.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.