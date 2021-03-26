Луческу попросил заменить газон на тренировочном поле базы Динамо

Румынский наставник поставил жесткое условие

  • 26.03.2021 12:00
  • 2019 просмотров
  • 3 комментария
Луческу попросил заменить газон на тренировочном поле базы Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попросил постелить новый газон на тренировочной базе. Об этом сообщает ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
 
«На базе «Динамо» уже стелят новое тренировочное поле. Это было условием Луческу», – заявил журналист.
 
Ранее сообщалось, что после появления в «Динамо» опытного румынского наставника в киевской команде появилось больше дисциплины.

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 26.03.2021 12:43
    +1
    А це вже професіоналізм,до цього фізрукам було все до одного місця.Ще би порозганяв купу віце-президентів,скаутів в всякої нечисті,які присосалися до клубу, нічого не роблять а бабло беруть.
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    AK_228
    online
      AK_228, 26.03.2021 12:12
    -5
    до этого там асфальт был
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    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 26.03.2021 12:06
    +2
    Сеньків еще тот инсайдер!
    Ссылка
    цукацуа цуацау
    online
      цукацуа цуацау, 26.03.2021 12:06
    +2
    Сеньків еще тот инсайдер!
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 26.03.2021 12:43
    +1
    А це вже професіоналізм,до цього фізрукам було все до одного місця.Ще би порозганяв купу віце-президентів,скаутів в всякої нечисті,які присосалися до клубу, нічого не роблять а бабло беруть.
    Ссылка
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