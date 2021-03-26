Луческу попросил заменить газон на тренировочном поле базы Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попросил постелить новый газон на тренировочной базе. Об этом сообщает ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.



«На базе «Динамо» уже стелят новое тренировочное поле. Это было условием Луческу», – заявил журналист.



Ранее сообщалось, что после появления в «Динамо» опытного румынского наставника в киевской команде появилось больше дисциплины.