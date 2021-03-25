Боятся и уважают. Игроки Динамо при Луческу не опаздывают на тренировки

Опытный наставник заставил себя уважать

  • 25.03.2021 14:49
  • 1842 просмотра
  • 3 комментария
Боятся и уважают. Игроки Динамо при Луческу не опаздывают на тренировки
© fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, после появления в «Динамо» наставника Мирчи Луческу в киевской команде появилось больше дисциплины.

Если при том же Алексее Михайличенко игроки позволяли себе определенные вольности, то при 75-летнем румынском специалисте такого нет.

Футболисты боятся и уважают Луческу, а потому сошли на нет опоздания на тренировки и другие официальные мероприятия.

Киевляне в нынешнем сезоне уверенно лидируют в УПЛ, вышли в полуфинал Кубка Украины и вылетели на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 15:14
    +3
    Є можливості - потрапляння в лави СбУ, участь в єврокубках, і хто захоче їх втрачати просто спізнившись на тренування, тим паче якщо це не сімейні обставини
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 15:03
    -8
    Да не Мирчу они боятся, потому как это не детский сад. А боятся они ШТРАФОВ - чем выше штрафы, тем крепче дисциплина
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 14:53
    +7
    Ну еще бы, одно слово румына и человек вылетит из футбола. Суркис ему всецело доверяет.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 14:53
    +7
    Ну еще бы, одно слово румына и человек вылетит из футбола. Суркис ему всецело доверяет.
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 15:14
    +3
    Є можливості - потрапляння в лави СбУ, участь в єврокубках, і хто захоче їх втрачати просто спізнившись на тренування, тим паче якщо це не сімейні обставини
    Ссылка
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