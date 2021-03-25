Боятся и уважают. Игроки Динамо при Луческу не опаздывают на тренировки

По информации ТаТоТаке, после появления в «Динамо» наставника Мирчи Луческу в киевской команде появилось больше дисциплины.

Если при том же Алексее Михайличенко игроки позволяли себе определенные вольности, то при 75-летнем румынском специалисте такого нет.

Футболисты боятся и уважают Луческу, а потому сошли на нет опоздания на тренировки и другие официальные мероприятия.

Киевляне в нынешнем сезоне уверенно лидируют в УПЛ, вышли в полуфинал Кубка Украины и вылетели на стадии 1/8 финала Лиги Европы.