Боятся и уважают. Игроки Динамо при Луческу не опаздывают на тренировки

По информации ТаТоТаке, после появления в «Динамо» наставника Мирчи Луческу в киевской команде появилось больше дисциплины.
Если при том же Алексее Михайличенко игроки позволяли себе определенные вольности, то при 75-летнем румынском специалисте такого нет.
Футболисты боятся и уважают Луческу, а потому сошли на нет опоздания на тренировки и другие официальные мероприятия.
Киевляне в нынешнем сезоне уверенно лидируют в УПЛ, вышли в полуфинал Кубка Украины и вылетели на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Источник — ТаТоТаке
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