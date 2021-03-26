Бухарестское Динамо поселится на тренировочной базе киевлян

«Бело-синие» примут гостей из Румынии в Вите-Литовской

  • 26.03.2021 11:46
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Бухарестское Динамо поселится на тренировочной базе киевлян
© ФК Динамо Киев

У період паузи в українській Прем’єр-лізі на матчі збірних київське «Динамо» домовилося про проведення товариської зустрічі міжнародного рівня – з одноклубниками з «Динамо» (Бухарест, Румунія).

Румынская делегация прибывает в столицу Украины 26 марта в обед. После этого бухарестская команда отправится на тренировочную базу «Динамо» в Вите-Литовской, где и будет проживать на протяжении всего пребывания в Украине.
 
Поединок состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского без зрителей. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 11:52
    -1
    Жаль что ультрас Бухареста не будет,
    что бы рассказать совам,
    как надо любить Мистера.
    Ссылка
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