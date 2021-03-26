Бухарестское Динамо поселится на тренировочной базе киевлян

У період паузи в українській Прем’єр-лізі на матчі збірних київське «Динамо» домовилося про проведення товариської зустрічі міжнародного рівня – з одноклубниками з «Динамо» (Бухарест, Румунія).

Румынская делегация прибывает в столицу Украины 26 марта в обед. После этого бухарестская команда отправится на тренировочную базу «Динамо» в Вите-Литовской, где и будет проживать на протяжении всего пребывания в Украине.



Поединок состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского без зрителей. Начало встречи в 17:00.