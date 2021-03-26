ФИФА готовит серьезное изменение в принципах трансферной работы клубов

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время собирается объявить о нововведениях в принципах трансферной работы клубов по всему миру.

Руководство ФИФА хочет отменить норму, согласно которой клубам запрещается покупать и регистрировать игроков в возрасте до 18 лет. В настоящий момент клубы не могут регистрировать футболистов, не достигших указанного возраста, но прямого запрета на их продажу или покупку не существует.

Чтобы убрать несоответствие, а также увеличить спектр трансферных возможностей для клубов, ФИФА намерена разрешить трансферы и регистрацию по одним правилам для всех игроков в возрасте от 16 лет и старше.

Информацию об этом распространил президент Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабоклу, который, наоборот, добивался ужесточения правил на трансферном рынке для игроков, не достигших совершеннолетия.

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На встрече с представителями клубов бразильских Серии А и Б, которая состоялась 10 марта, Кабоклу заявил следующее: «Я говорю вам конфиденциальную информацию. ФИФА намерена разрешить 16-летним игрокам подписывать контракты с европейскими клубами. Это вот-вот должно произойти, и я воюю с ним, с президентом ФИФА. Я могу сказать это, потому что это уже практически свершившийся факт».

Напомним, накануне в бразильской прессе появилась информация о желании «Шахтера» подписать 17-летнего латераля «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Если ФИФА действительно изменит трансферные принципы, то «горняки» в случае договоренности с бразильским клубом и футболистом, смогут завершить переход талантливого защитника уже в ближайшее летнее окно.