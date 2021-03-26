Очень скоро. Степаненко рассказал, когда вернется на поле

Уже со следующей недели Тарас сможет играть

  • 26.03.2021 10:58
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  • 1 комментарий
Очень скоро. Степаненко рассказал, когда вернется на поле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как проходит восстановление после травмы колена. Также футболист сообщил, когда вернется на поле.
 
«После матча с «Колосом» при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Плюс была хорошая нагрузка после сборов, холодно. Не было времени отдыхать, игра в Лиге Европы, в которой я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Вышел на матч с «Рухом», но понял, что не могу играть в полную силу, попросил замену.
 
Как раньше уже не будет, потому что была операция. Но сейчас колено позволяет мне делать все, я не чувствую дискомфорта. Провожу тренировки, которые провоцируют нагрузку, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были занятия без интенсивности, потому что сейчас у ребят матчи.
 
Так как я себя сейчас чувствую, то надеюсь, что с понедельника (29 марта - прим.) смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим матчам. Но со 100%-ой уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период нагрузок уже именно футбольных», – сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.03.2021 11:15
    +2
    Здоровья Степа, ты нужен нам на Евро!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.03.2021 11:15
    +2
    Здоровья Степа, ты нужен нам на Евро!
    Ссылка
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