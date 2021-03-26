Очень скоро. Степаненко рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как проходит восстановление после травмы колена. Также футболист сообщил, когда вернется на поле.



«После матча с «Колосом» при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Плюс была хорошая нагрузка после сборов, холодно. Не было времени отдыхать, игра в Лиге Европы, в которой я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Вышел на матч с «Рухом», но понял, что не могу играть в полную силу, попросил замену.



Как раньше уже не будет, потому что была операция. Но сейчас колено позволяет мне делать все, я не чувствую дискомфорта. Провожу тренировки, которые провоцируют нагрузку, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были занятия без интенсивности, потому что сейчас у ребят матчи.



Так как я себя сейчас чувствую, то надеюсь, что с понедельника (29 марта - прим.) смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим матчам. Но со 100%-ой уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период нагрузок уже именно футбольных», – сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы.