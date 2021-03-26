В матче первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Молдовы дома сыграла вничью с национальной командой Фарерских островов (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Молдова — Фарерские острова — 1:1
Голы: Николаеску, 9 — Ольсен, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейнхард Ольсен (Фарерские острова).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова).
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Источник — Футбол 1/2/3
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