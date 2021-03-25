Ничья для Драговича. Соперник Украины на Евро-2020 потерял очки в Шотландии

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первые поединки прошли в группе F.
За Австрию играл экс-защитник «Динамо» Александар Драгович. Соперник Украины на Евро-2020 потерял очки в Шотландии.
Команды Молдовы и Фарерских островов поделили очки в Кишиневе.
Квалификация ЧМ-2022
Группа F. 1 тур
Шотландия – Австрия – 2:2
Голы: Калайджич, 55 (0:1). Хэнли, 71 (1:1). Калайджич, 80 (1:2). Макгинн, 85 (2:2).
Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри, О`Доннел, Армстронг (Адамс, 66), Макгинн, Кристи (Маклин, 88), Мактоминэй, Дайкс (Макгрегор, 78).
Австрия: А.Шлагер, Драгович, Линхарт, Лайнер, Алаба, Ильзанкер, Гриллич, К.Шлагер, Баумгартнер, Грбич (Шауб, 68), Калайджич.
Предупреждения: Хэнли, 14. Кристи, 24. Дайкс, 49. Калайджич, 62. Гриллич, 70. О`Доннел, 82. Ильзанкер, 90+1.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
25 марта. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Молдова – Фарерские острова – 1:1
Голы: Николаэску, 9 (1:0). М.Ольсен, 83 (1:1).
Молдова: Намашко, Епуряну, Армаш, Жардан, Посмак, Карп (Каймаков, 72), Рябчук, Ионицэ, Рацэ (Кожокарь, 86), Дамашкан (Постолаки, 73), Николаэску.
Фарерские острова: Нильсен, Фере (Ватнсдаль, 40), Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Йонссон, 78), Ханссон (Бьярталид, 69), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (М.Ольсен, 78), К.Ольсен, Ролантссон.
Предупреждения: Ханссон, 18. Ролантссон, 27. Рацэ, 35. Ионицэ, 46. Армаш, 46. Г.Ватнхамар, 76.
Судья: Гриффит (Уэльс).
25 марта. Кишинев. Стадион «Зимбру».
Источник — Sport.ua
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