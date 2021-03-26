Стало известно, где сборная Украины примет команду Бахрейна

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины против Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.



Встреча состоится в Харькове на стадион «Металлист» 23 мая 2021 года.



Поединок состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020. После встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Места проведения этих матчей пока не определены.

Отметим, что сборная Бахрейна занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

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