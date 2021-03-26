Стало известно, где сборная Украины примет команду Бахрейна

Встреча состоится 23 мая

  • 26.03.2021 10:10
  • 1915 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, где сборная Украины примет команду Бахрейна
© УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины против Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.
 
Встреча состоится в Харькове на стадион «Металлист» 23 мая 2021 года.
 
Поединок состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020. После встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Места проведения этих матчей пока не определены.

Отметим, что сборная Бахрейна занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 26.03.2021 11:21
    0
    відгадайте з трьох разів ?Харків звичайно .Це ж МЄККА українськой збірной і як вона без чудового міста Харкова взагалі б існувала!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 10:39
    0
    Ну есть же Днепр, Запорожье, Одесса. Там тоже рады будут увидеть сборную страны.
    Это если тогда будут пускать зрителей. А если нет, то - до лампы. Хоть в Петрово.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 26.03.2021 11:21
    0
    відгадайте з трьох разів ?Харків звичайно .Це ж МЄККА українськой збірной і як вона без чудового міста Харкова взагалі б існувала!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 10:39
    0
    Ну есть же Днепр, Запорожье, Одесса. Там тоже рады будут увидеть сборную страны.
    Это если тогда будут пускать зрителей. А если нет, то - до лампы. Хоть в Петрово.
    Ссылка
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