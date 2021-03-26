Стало известно, где сборная Украины примет команду Бахрейна

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины против Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.
Встреча состоится в Харькове на стадион «Металлист» 23 мая 2021 года.
Поединок состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020. После встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Места проведения этих матчей пока не определены.
Отметим, что сборная Бахрейна занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.
Читайте также: Видео на большом экране. Фаны поддержат сборную Украины перед Финляндией
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это если тогда будут пускать зрителей. А если нет, то - до лампы. Хоть в Петрово.
Это если тогда будут пускать зрителей. А если нет, то - до лампы. Хоть в Петрово.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.