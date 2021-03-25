Видео на большом экране. Фаны поддержат сборную Украины перед Финляндией

Матч отбора ЧМ-2022 Украина - Финляндия 28 марта пройдет без болельщиков на трибунах, однако игроки увидят видеообращение болельщиков.

Сообщается, что УАФ в течение недели собирала короткие видео фанов в соцсетях с пожеланиями национальной команде.

Из этих нарезок сделают одно видео, которое перед стартом матча покажут футболистам сборной Украины на большом экране НСК Олимпийский.

Это будет второй матч отбора ЧМ-2022. Украина стартовала в отборе с ничьей против Франции.