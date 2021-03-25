Видео на большом экране. Фаны поддержат сборную Украины перед Финляндией

Матч отбора ЧМ-2022 Украина - Финляндия 28 марта пройдет без болельщиков на трибунах, однако игроки увидят видеообращение болельщиков.
Сообщается, что УАФ в течение недели собирала короткие видео фанов в соцсетях с пожеланиями национальной команде.
Из этих нарезок сделают одно видео, которое перед стартом матча покажут футболистам сборной Украины на большом экране НСК Олимпийский.
Это будет второй матч отбора ЧМ-2022. Украина стартовала в отборе с ничьей против Франции.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.