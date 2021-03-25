Видео на большом экране. Фаны поддержат сборную Украины перед Финляндией

Игра пройдет без болельщиков

  • 25.03.2021 18:31
  • 1542 просмотра
  • 3 комментария
Видео на большом экране. Фаны поддержат сборную Украины перед Финляндией
© uaf.ua

Матч отбора ЧМ-2022 Украина - Финляндия 28 марта пройдет без болельщиков на трибунах, однако игроки увидят видеообращение болельщиков.

Сообщается, что УАФ в течение недели собирала короткие видео фанов в соцсетях с пожеланиями национальной команде.

Из этих нарезок сделают одно видео, которое перед стартом матча покажут футболистам сборной Украины на большом экране НСК Олимпийский.

Это будет второй матч отбора ЧМ-2022. Украина стартовала в отборе с ничьей против Франции.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    fabo70
    online
      fabo70, 25.03.2021 19:22
    0
    https://youtu.be/Uy4X0An70ks - Круто
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.03.2021 18:50
    0
    Интерестно что больше стимульнет-обращение болельщиков или премиальные
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.03.2021 18:37
    +1
    Вот это хорошая идея.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.03.2021 18:37
    +1
    Вот это хорошая идея.
    Ссылка
    fabo70
    online
      fabo70, 25.03.2021 19:22
    0
    https://youtu.be/Uy4X0An70ks - Круто
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.03.2021 18:50
    0
    Интерестно что больше стимульнет-обращение болельщиков или премиальные
    Ссылка
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