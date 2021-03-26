Гари ЛИНЕКЕР: «Страны с низким рейтингом должны играть между собой»

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 5:0.

После этой игры легендарный английский форвард, а ныне телеэксперт Гари Линекер сделал предложение, относительно команд с низким рейтингом.

«Определенно, мы достигли той стадии, когда страны с самым низким рейтингом должны играть между собой с целью получить право выступать на таком уровне. Это стало абсурдом», - написал Линекер.