Гари ЛИНЕКЕР: «Страны с низким рейтингом должны играть между собой»

Специалист выдвинул смелое предложение

  • 26.03.2021 07:46
  • 1398 просмотров
  • 2 комментария
Гари ЛИНЕКЕР: «Страны с низким рейтингом должны играть между собой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 5:0.

После этой игры легендарный английский форвард, а ныне телеэксперт Гари Линекер сделал предложение, относительно команд с низким рейтингом.

«Определенно, мы достигли той стадии, когда страны с самым низким рейтингом должны играть между собой с целью получить право выступать на таком уровне. Это стало абсурдом», - написал Линекер.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 26.03.2021 08:20
    -1
    Мы накануне грандиозного шухера. Богатые европейские страны по сути используют нацистскую идеологию, где сильный правит всем, а слабого уничтожают. И не только в спорте так, а во всем.
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    and vik
    online
      and vik, 26.03.2021 08:00
    -1
    Писав писанка не розбере й собака
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