Гари ЛИНЕКЕР: «Страны с низким рейтингом должны играть между собой»

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Англии на своем поле разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 5:0.
После этой игры легендарный английский форвард, а ныне телеэксперт Гари Линекер сделал предложение, относительно команд с низким рейтингом.
«Определенно, мы достигли той стадии, когда страны с самым низким рейтингом должны играть между собой с целью получить право выступать на таком уровне. Это стало абсурдом», - написал Линекер.
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Источник — Twitter
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